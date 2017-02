Spatenstich für ein modernes Gesundheitszentrum

VÖCKLABRUCK. Gebietskrankenkasse investiert in Neubau für 125.000 Versicherte in Vöcklabruck 18,4 Millionen Euro.

Neue Gebietskrankenkasse Bild: OÖGKK

Um 18,4 Millionen Euro entsteht neben dem Finanzamt das neue Gesundheitszentrum der OÖ. Gebietskrankenkasse (OÖGKK). 2018 soll das neue Haus seinen Betrieb aufnehmen.

Auf 4000 Quadratmetern werden das Gesundheitszentrum, das Kundenservice und der chefärztliche Dienst sowie das Zahngesundheitszentrum, Präventivräume und PGA als externe Gesundheitsanbieter untergebracht sein. "Durch diese Investition bleiben unsere Beiträge in Oberösterreich", sagte OÖGKK-Obmann Albert Maringer beim Spatenstich. "Zudem stärken wir die oberösterreichische Wirtschaft." Bürgermeister Herbert Brunsteiner wies darauf hin, dass durch die Übersiedlung an den neuen Standort der Verkehrsknoten im Zentrum entlastet werde. "Ich freue mich, dass wir unseren Versicherten auch in Vöcklabruck bald ein modernes Gesundheitszentrum anbieten können", betonte OÖGKK-Direktorin Andrea Wesenauer. Das Kundenservice Vöcklabruck betreut mit 80 Mitarbeitern 125.000 Personen. Im Gesundheitszentrum wurden im Vorjahr 5929 Patienten behandelt.

