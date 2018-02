Sozialdemokraten: Blassrosa in Gmunden, tiefstes Rot in Bad Ischl

42,-- Euro im Monat, das sind in der Woche 10 Euro und am Tag dann 2 Euro. Das soll nicht leistbar sein?

Wie nett von der Frau Schiller, dass sie ihrem Eid auf die oö-Landesverfassung nicht nachkommt und wie plakativ. Aber wenn man sich vorstellt, welches Einkommen ihr Haushalt hat (immerhin ist sie die Ehefrau oder Lebensgefährtin des Bürgermeisters) dann kommt der Verdacht auf, dass sie einfach aus Prinzip opponiert. Dass es in Bad Ischl an allen Ecken und Enden finanziell kracht, kann man dauernd lesen, und dann wehrt sich die Frau Sozialstadträtin gegen die 42 Euro. Sie kann ja bei ihrem Familieneinkommen Patenschaften übernehmen und bedürftigen Eltern die Kindergartengebühr ersetzen. Es ist sowieso nicht nachvollziehbar, dass ein Paar in der Gemeinde solche gut dotierten Ämter haben kann. In der guten alten Zeit wäre das nicht möglich gewesen.

Nur gegen alles zu sein, was von schwarz-Türkis kommt, hilft der SPÖ auch nicht wieder auf die Beine. Konstruktive Kritik ist

gefragt.