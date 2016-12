So sehen sich die Bad Ischler: "Traditionell, mondän, gschmoh"

BAD ISCHL. Das Wirtschaftsforum, der Tourismus und die Stadtgemeinde verpassen der Kaiserstadt ein neues Markenkonzept und gründen innerhalb des Tourismusverbandes eine eigene Marketingabteilung.

Blick vom Taubersteg in Richtung Katrin Bild: Tourismusverband

Fast ein Jahr dauerte der Prozess, in welchem das Wirtschaftsforum, die Stadtgemeinde und der Tourismusverband gemeinsam mit Interessensgruppen und Vereinen die neue Marke für die Kaiserstadt entwickelten. Das Ergebnis in Kurzfassung: Bad Ischl ist "traditionell, mondän und gschmoh". Die drei Begriffe stehen für die Identifikation mit der eigenen Kultur, für die Weltoffenheit der Stadt und ihrer Bewohner und für den sympathischen, lebensbejahenden Charakter der Bad Ischler.

"Wer Bad Ischl und die Ischler kennt, der weiß, dass diese Werte in Bad Ischl so schon gelebt werden", sagt Tourismusdirektor Robert Herzog. "Das gilt es jetzt offen darzustellen." Damit dies auch nachhaltig gelingt, wurde im Tourismusverband eine neue Stabstelle "Bad Ischl Marketing", unter der Leitung von Siegfried Lemmerer, eingerichtet. "Als erster Schritt wurde bereits das neue Bad Ischl Magazin aufgelegt", so Lemmerer. "Schon im Jänner gibt es eine erste Klausur zum Thema Advent und parallel dazu entwickeln wir ein neues Corporate Design, mit dem wir in Zukunft auftreten."

Auch die ersten finanziellen Mittel sind bereits aufgebracht. So stellt der Tourismusverband 50.000 Euro in Form von Infrastruktur und Personal zur Verfügung. Das Wirtschaftsforum steuert 50.000 Euro aus Mitgliedsgebühren der Handelsbetriebe für Marketingaktionen bei. Eine Aufstockung von Seiten des Tourismusverbandes um weitere 20.000 Euro ist laut Robert Herzog "angedacht"

SP-Bürgermeister Hannes Heide betont, dass der Markenprozess nicht zuletzt auch eine Bestandsaufnahme war "und wir jetzt wissen wo noch Potential nach oben ist". Markus Tulach, Obmann des Wirtschaftsforums, hält fest: "Wir sind schon jetzt eine ausgezeichnete Einkaufsstadt. Die Beratungsqualität ist so hoch wie in keiner andern Stadt des Landes. Wir müssen aber auch Kundenbedürfnisse erkennen und entsprechende Akzente setzen."

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema