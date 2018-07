So groß wie ein Fußballfeld: Spitz-Photovoltaikanlage geht ans Netz

ATTNANG-PUCHHEIM. Puchheimer Lebensmittelhersteller investiert 1,3 Millionen Euro in Photovoltaikanlage mit 7100 Quadratmetern Modulfläche.

Die Photovoltaikanlage von Spitz ist so groß wie ein Fußballfeld. Bild: Spitz

Anfang Juli schließt der Lebensmittelhersteller Spitz eine Solarstromanlage ans Netz an, um die Energieeffizienz an seinem Produktionsstandort Attnang-Puchheim zu optimieren. Hierfür hat das Unternehmen 1,3 Millionen Euro in die Hand genommen.

Das im Jahr 1857 gegründete Unternehmen hat in sechs technisch funktional getrennte Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von je 200 Kilowatt peak (kWp) investiert. Die Fertigstellung und Netzaufschaltung der Anlagen ist für Anfang Juli geplant.

Spitz-Geschäftsführer Josef Mayer zeigt sich überzeugt davon, mit der Solarstromanlage den richtigen Weg zu gehen: "Seit einiger Zeit beziehen wir ausschließlich CO2-freien Strom aus Wasserkraft. Nun setzen wir mit dem Anschluss der neuen Photovoltaikanlage eine weitere wirksame Maßnahme in Sachen Energieeffizienz. Im Anlagenverbund speist die Gesamtanlage bei optimaler Sonneneinstrahlung bis zu 100 Megawattstunden pro Monat in das öffentliche Stromnetz ein. Mit der in einem Jahr erzeugten Energiemenge könnten circa 250 Einfamilienhäuser mit elektrischer Energie versorgt werden."

Insgesamt werden 4440 Einzelmodule mit einer Einzelabmessung von 1,6 x 1,0 Meter verbaut, belegt werden damit ausschließlich bestehende Dachflächen der Spitz-Fertigungshallen. Abschließend erklärt Mayer dazu: "Die Gesamtmodulfläche der neuen Anlage beträgt somit knapp mehr als 7100 Quadratmeter, was exakt der Fläche eines FIFA-Fußballfeldes entspricht."

