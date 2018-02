Snowboarder nach Sturz in Doline wohlauf

EBENSEE. Der Wintersportler, der am Mittwoch am Feuerkogel (Bezirk Gmunden) in eine Doline stürzte, ist nur leicht verletzt.

Wie berichtet , stürzte gestern Nachmittag ein 44-jähriger Deutscher in eine Doline. Gegen 16 Uhr fuhr der Snowboarder am Feuerkogel in Ebensee mit seinem Snowboard abseits der Piste in Richtung der sogenannten "Gruber Spezial" Abfahrt.

Unweit der schwarzen Piste umfuhr er dabei eine Geländekante. Die dahinter liegende Doline war, aufgrund des Nebels, nicht sichtbar. Der Snowboarder stürzte vor den Augen seines Freundes rund sieben bis acht Meter in diese hinab. In weiterer Folge rutschte er noch zehn bis 15 Meter weiter ab. Sein Begleiter verständigte daraufhin die Rettungskräfte.

Zwei Mitglieder des Bergrettungsdienstes Ebensee sowie zwei Mitarbeiter der Feuerkogel-Seilbahn konnten den 44-Jährigen mittels Seilbergung aus der Doline befreien. Er erlitt bei dem Sturz eine Schürfwunde am rechten Ellenbogen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema