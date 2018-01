Skifahrer stießen frontal zusammen

GOSAU. Ein 58-Jähriger aus Vorchdorf und ein 27-Jähriger aus Weng im Innkreis kollidierten am Samstag kurz nach Mittag bei der Zwieselalm im Skigebiet Dachstein-West im Gemeindegebiet von Gosau.

Durch den Frontalzusammenstoß wurden beide von der Piste in den angrenzenden Graben einer sogenannten Schneelanze geschleudert, wo sie bewusstlos liegenblieben. Zeugen des Vorfalls leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die beiden Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und mussten mit dem Notarzthubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen werden. Die Unfallursache war vorerst unklar.

