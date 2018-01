Ja von ohrenbetäubendem "Hinausschießen" hat weder das alte noch das

Neue Jahr etwas.

Und schon gar nichts haben davon Kinder, alte und kranke Menschen

etwas von diesem "Geböller". Also verlegt das ganze in den tiefen

Wald. Nein, nein Fehler, denn dort wird das Wild beunruhigt.

Ja was bleibt da wohl?

Einfach in die Hose tönen!