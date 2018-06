"Silent Disco": Witziges Tanzerlebnis mit Kopfhörer

VÖCKLABRUCK. Das OK lädt am Samstag zum Tanzen im Freien: Besucher haben die Wahl zwischen zwei Live-DJs.

Disco ohne laute Musik Bild: (OÖN/Lipiarski)

Das OKH – Offenes Kulturhaus lädt am 30. Juni mit der "Silent Disco" zum Tanzen im Freien. Mit Kopfhörern ausgerüstet und der Wahl zwischen zwei Live-DJs tauchen die Gäste in ein witziges Discoerlebnis zwischen zwei Welten ein. Kopfhörer aufgesetzt, Kanal ausgewählt und schon kann losgetanzt werden: "Silent Disco" ist ein Konzept, das ohne Tonanlage auskommt und somit das Veranstalten im öffentlichen Raum zum lautlosen Vergnügen macht. Per Schiebeschalter am Kopfhörer kann ganz einfach zwischen den Live-Sets aus Indie, Rock, Electronic oder Hip-Hop von "DJ Grinser" und "DJ Flash" "geswitcht" werden. Das Publikum hat den Soundtrack zum Abend somit selbst in der Hand und kann nach Lust und Laune wählen. Mucksmäuschenstill wird es trotzdem nicht, wenn das Publikum aus vollem Herzen mitsingt und tanzt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt beträgt im Vorverkauf sieben Euro, an der Abendkasse zehn Euro bzw. 5 Euro als Jugendticket.

