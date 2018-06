Siegerpodest fest in SCA-Händen

ALTMÜNSTER. Mittsommerregatta des Segelclubs Altmünster an Lokalmatadore.

In der Mitte das Siegertrio Bild: SCA

Seine traditionelle Mittsommerregatta trug der Segelclub Altmünster am vergangenen Samstag auf dem Traunsee aus. Dabei wurden eine Langstrecke und ein großes Dreieck – vom SCA über den Union-Yacht-Club Gmunden zur ASKÖ Gmunden – gesegelt, und zwar nach dem sogenannten Yardstick-System. So starten die größeren Boote mit niedrigerer Yardstickzahl als Letzte. Theoretisch müssten alle Boote bei Beendigung der Wettfahrt gleichzeitig ins Ziel kommen, doch in der Praxis spielen die Segler mit Taktik und Segeltechnik ihre Erfahrung aus.

Sieger der diesjährigen Mittsommerregatta bei wenig, aber gleichmäßigem, teilweise die Richtung änderndem Wind waren die SCA-Lokalmatadore Martin Bürger, Andreas Bürger und Jürgen Lappi auf 5.5. Auch auf den weiteren Plätzen fanden sich SCA-Mitglieder: Zweite wurden Manfred und Ulrike Mokre auf Dyas, Dritte Ernst Hummer, Hermann Deimling und Christina Deimling auf h 26.

Die Regatta wurde auch als Teil des Traunsee-Cups und der Clubmeisterschaft des Segelclubs Altmünster gewertet.

