Seit zehn Jahren spricht Stadtchef mit den Ischlern

BAD ISCHL. In Perneck im Gasthaus "Zum Salzberg", beim Schützenverein Edelweiß in Sulzbach und im Gasthof "Sandowort" haben die Bad Ischler Bürgermeistergespräche 2018 begonnen.

Seit nunmehr zehn Jahren lädt Bürgermeister Hannes Heide (SP) Jahr für Jahr unter dem Motto "Red ma miteinand" ein. Mittlerweile findet die zwölfte Runde dieser Gespräche statt. Das Stadtoberhaupt wird insgesamt 19 Mal in den Ischler Ortsteilen die Bevölkerung über anstehende Projekte und Vorhaben in der Stadt informieren. Im heurigen Jahr betrifft dies den Straßen-, Brücken- und Kanalbau sowie den Ausbau der Straßenbeleuchtung. Weiters gibt es Infos unter anderem über Hotelprojekte, die neue Sportanlage in Kaltenbach und die mögliche Bewerbung zur "Europäischen Kulturhauptstadt".

