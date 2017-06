Seewalchen ist verärgert und irritiert: Teil des Amthofparks einfach abgeholzt

Gegenbeispiel-500m Zone:

Eine einzelne Birke ca 15m hoch, umgeben von anderen niedrigeren Bäumen,

wird vom zuständigen Herrn der BH-Naturschutzabteilung

als "landschaftsbildprägend" bezeichnet,



obwohl dieser Baum weder vom See her, noch von der Uferseite

als einzelner Baum im übrigen Bestand wahrgenommen werden kann.



Diese Birke, ein in unserer Region äußerst seltener und auch deshalb schützenswerter Baum lol darf lt. "Naturschutz" nicht gefällt werden!



Der Schatten aber, der auf das Nachbargrundstück fällt, ist lt. Naturschutz zu dulden!?!



Die Argumentation "landschaftsbildprägend" ist offensichtlich in das subjektive Belieben eines willigen/unwilligen Beamten gestellt.

Was sind die objektiven juristischen Kriterien für die Bezeichnung "landschaftsbildprägend"??

Ist ja wahr:

es muss nicht alles bis ins letzte Detail verbürokratisiert werden-

aber vergleichbare Entscheidungen!?



Bleibt nur die Einser-Frage:



Welche Beziehung hat die "Residenz Seewalchen"zum BH-Naturschutz?