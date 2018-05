Schwimmtalente räumten kräftig ab

VÖCKLABRUCK. Einen starken Auftritt hatten die Schwimmer des SV Vöcklabruck beim traditionell jedes Jahr am Pfingstwochenende stattfindenden Welser Speedo-Meeting, an dem 735 Aktive von 43 Vereinen aus zehn Nationen am Start waren.

Gold für Silas Schneider (Mitte) Bild: (SVV)

Gegen starke Konkurrenz erkämpften die SVV-Talente insgesamt elfmal Edelmetall.

Marvin Zimmermann (12) holte in seiner Altersklasse Gold in den Freistilbewerben über 50 und 100 Meter, Silber über 50 Meter Rücken und 50 Meter Brust sowie Bronze über 50 Meter Schmetterling. Der jüngste SVV-Schwimmer, Silas Schneider (9) gewann in seiner Kategorie über 50 Meter Brust Gold und über 50 Meter Schmetterling Bronze. Franziska Ruttenstock (17) sicherte sich Silber über 50 und über 100 Meter Schmetterling. Weitere zwei Medaillen gab es für Yorik Anzengruber (15) mit Topzeiten über 100 Meter Schmetterling und Rücken.

In der Gesamtwertung landete der SV Vöcklabruck auf Platz vier und war damit zweitbester österreichischer Verein des Meetings.

