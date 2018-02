Schönberger und Hummer treten zum Bürgermeister-Wahlduell an

SANKT KONRAD. In St. Konrad wird nach dem Rücktritt von Bürgermeister Kronberger am 13. Mai gewählt.

Nach dem überraschenden Rücktritt von VP-Bürgermeister Franz Kronberger Ende Jänner muss die Bevölkerung von St. Konrad ein neues Amtsoberhaupt wählen. Wie es aussieht, gibt es nur zwei Kandidaten: Herbert Schönberger (VP) und Ilse Hummer (SP). Die Freiheitlichen hätten aber noch bis Ende März Zeit, ins Rennen einzusteigen.

Der kleine Ort mit seinen 1180 Einwohnern war in den letzten Jahren eine Abgangsgemeinde. Die restriktive neue Gemeindefinanzierung zwingt zu mehr Finanzdisziplin. Größere Investitionen sind nur mit Rücklagen möglich. Sowohl Schönberger als auch Hummer halten sich deshalb mit vollmundigen Versprechungen zurück. Ihre Ziele sind dagegen ähnlich: So wollen beide den Erhalt der kleinen Volksschule (derzeit 53 Kinder) sichern und die Schaffung von Wohnraum fördern. Die Wähler haben deshalb vor allem die Wahl zwischen zwei Persönlichkeiten.

Seit 2015 im Gemeinderat

Herbert Schönberger (44) arbeitet im Außendienst eines Futtermittelerzeugers, ist verheiratet und hat zwei Kinder im Teenageralter. Er kam über den ÖAAB in die Kommunalpolitik, ist seit 2015 VP-Gemeinderat und Obmann des Bau-, Tourismus- und Straßenausschusses. Als ihm die Kandidatur angetragen wurde, überlegte er nicht lange. "Ich fragte aber noch meine Familie, ob sie das mitträgt", sagt er. Im Falle seiner Wahl würde er seinen Beruf nur noch halbtags ausüben.

Ziel: Vollzeitbürgermeisterin

Ilse Hummer (56) dagegen würde ihren Beruf komplett an den Nagel hängen. Die gelernte Bürokauffrau und Diplomkrankenschwester arbeitet im Management des Pflegedienstanbieters Malteser Care GmbH in Wien. Auch sie hat zwei Kinder – aber darüber hinaus auch noch zwei Enkelsöhne ("mein ganzer Stolz").

Seit 2009 ist Hummer SP-Gemeinderätin, 2015 wurde sie Gemeindevorständin und ist Obfrau des Ausschusses für Familie, Jugend, Senioren und Soziales. Im Jahr 2000 initiierte sie die Initiative "Gesunde Gemeinde", dessen Arbeitskreis sie bis heute vorsitzt. Auch im Pfarrgemeinderat ist sie vertreten.

Für Hummer ist es nicht die erste Kandidatur. Bereits 2015 trat sie bei der Bürgermeisterwahl an und erreichte 25 Prozent. Ihr Kontrahent war aber der damals amtierende Bürgermeister Franz Kronberger, und auch die FPÖ hatte einen Kandidaten ins Rennen geschickt. Das Wahlduell am 13. Mai könnte also durchaus spannend werden.

