Schloss Weyer präsentiert im Sommer Meisterwerke europäischer Tafelkultur

GMUNDEN. Am Traunsee ist eine der größten Porzellansammlungen Europas zu bestaunen.

Bis 1718 hatte die Porzellanmanufaktur der preußischen Könige in Meißen Monopolstellung in Europa. Die Tafelkunstwerke aus Hartporzellan waren die Luxuswaren des Hochadels. Daran änderte sich auch nichts, als der Wiener Hof im 18. Jahrhundert (auf nicht ganz lautere Weise) sich das Wissen um die Porzellanherstellung in Meißen verschaffte und eine zweite europäische Tradition begründete. Denn Porzellan aus Meißen blieb das Vorbild. Und der Mythos Meißen besteht in Wahrheit bis in die Gegenwart.

Meisterwerke der höfischen Tafelkultur finden sich heute in den großen europäischen Museen. Eine der größten und spektakulärsten Sammlungen befindet sich aber am Traunsee. Im geschichtsträchtigen Schloss Weyer in Gmunden erzählt eine hochkarätige Dauerausstellung (die ab Montag bis Ende August geöffnet ist) die Geschichte der europäischen Porzellankunst, die zugleich auch eine Geschichte der mächtigen Königs- und Kaiserhäuser ist.

Neben authentisch gedeckten Tischen für Kaiserin Elisabeth, Zarin Katharina der Großen und August dem Starken werden mehr als 500 Meisterwerke von den bedeutendsten Porzellankünstlern und Bildhauern ausgestellt. Die Bandbreite reicht dabei vom frühen 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Titel der diesjährigen Schau: "Meisterwerke europäischer Porzellankunst."

Geöffnet: Dienstag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr; Samstag, von 10 bis 13 Uhr

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema