Schloss Eggenbergs größte Investition ist die neue Flaschenfüllanlage

VORCHDORF. In der Vorchdorfer Brauerei werden insgesamt fünf Millionen Euro investiert.

Brauerei-Schloss-Eggenberg-Geschäftsführer Hubert Stöhr (rechts) bei seiner Ansprache vor zahlreichen Ehrengästen, darunter LH Thomas Stelzer Bild: gary

Im November wurde in der seit 1681 bestehenden Brauerei Schloss Eggenberg bei Vorchdorf das Projekt "Refill 2018" – der Bau der neuen Flaschenfüllanlage – begonnen, gestern fand mit einer fulminanten Feier die offizielle Eröffnung statt.

Gekommen waren viele Prominente, darunter Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), seine Stellvertreter Michael Strugl (VP) und Manfred Haimbuchner (FP), Bezirkshauptmann Alois Lanz oder die Bürgermeister Gunter Schimpl (Vorchdorf, VP) und Rudi Raffelsberger (Scharnstein, VP).

Fünf Millionen Euro steckte die in achter Generation geführte private Brauerei in die Anlagenerneuerung. Dabei handelt es sich um die größte Summe, die das Unternehmen je investierte.

In seiner Begrüßungsansprache stellte Schloss-Eggenberg-Geschäftsführer Hubert Stöhr fest, bei dieser Investition handle es sich um eine in die Zukunft des Betriebes, in die Zukunft von regionalem Bier und in die Zukunft des Standortes. In bewegender Weise dankte er coram publico seinem Vater, Karl Stöhr senior: "Du bist der Architekt dieses Unternehmens und hast gemeinsam mit der Mama die Grundsteine für das gelegt, worauf wir heute aufbauen können." Dank sprach Hubert Stöhr auch allen Partnern aus – Banken, Unternehmen und Technikern –, vor allem aber seinem emsigen Mitarbeiterstab.

Landeshauptmann Stelzer sprach in seiner Rede ebenfalls von einer großen Investition in die Region, sein Vize Strugl ergänzte mit Augenzwinkern: "Ich bin schon Stammkunde dieser Anlage." Haimbuchner ließ nicht unerwähnt, dass die Erzeugnisse aus Eggenberg schon zu den Lieblingsbieren seines Vaters gehörten.

Die Veranstaltung wurde in launiger, liebenswürdig-vorwitziger Weise von ORF-Mann Roman Rafreider moderiert. Die Segnung der neuen Flaschenfüllanlage nahm Dechant Pater Ernst Bamminger vor. Wichtig für alle Bierfans: Die Maschinerie läuft!

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema