Schlatt beherbergt ein österreichweites Einzelstück

SCHLATT. Die bundesweit einzige bewegliche Fastenkrippe kann wieder besichtigt werden, aber nur drei Tage lang.

Erwachsene und Kinder bestaunen die Fastenkrippe. Bild: Spitzbart

In der kleinen Gemeinde Schlatt bei Schwanenstadt geht in dieser Woche wieder die einzige bewegliche Fastenkrippe in ganz Österreich für drei Tage in Betrieb. Die Krippe steht seit dem Jahre 1719 in einem Anbau eines kleinen Gotteshauses auf der Anhöhe des Philippsbergs – der Kalvarienbergkirche – und ist eine volkskundliche Rarität.

Das "Werkl" zieht auf einer Drehbühne in zwei Ebenen die Darstellung der fünf Geheimnisse des "schmerzhaften Rosenkranzes" vorbei. Betrieben wird die bewegliche Krippe über ein Uhrwerk, das seine Kraft von einem schweren Gewicht an der Außenwand der Kirche bezieht. Das Werk muss alle eineinhalb Stunden aufgezogen werden.

Die Krippe zieht sowohl Erwachsene als auch Kinder von weitum an und ist nur von Gründonnerstag bis Karsamstag – jeweils zwischen 10 und 18 Uhr – zugänglich. Betreut werden die Kalvarienbergkirche und die Krippe recht liebevoll von Rosa und Johann Neuhuber, die gleich gegenüber zu Hause sind.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 12 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema