Scharnsteiner bauten Lokal aus Schiffscontainern

SCHARNSTEIN. Scharnsteiner Ehepaar verwirklicht sich mit dem Lokal "Moserei" seinen Lebenstraum.

Markus und Karin Moser kauften acht Schiffscontainer in Rotterdam, um sie in das Lokal ihrer Träume zu verwandeln. Bild: ebra

Markus Moser hat einen kurvigen Lebenslauf: Der heute 46-Jährige ist gelernter Schlosser, bildete sich zum Maschinenbau-Ingenieur weiter, wurde Software-Entwickler und Künstler. Seine Drahtskulpturen verkaufte er bis Finnland und Spanien.

Jetzt erfüllte er sich gemeinsam mit seiner Frau Karin Moser einen Lebenstraum und eröffnete ein eigenes Lokal hinter dem Lagerhaus Scharnstein. Eines, das aus acht Schiffscontainern besteht, die er in Rotterdam kaufte. "Von einem haben wir Papiere", sagt Moser. "Er wurde in Shanghai erzeugt und fuhr jahrelang um den Globus, bis er bei mir landete."

In Eigenregie gebaut

Das Scharnsteiner Ehepaar, das drei Kinder hat, besichtigte Container-Architektur in ganz Europa, bevor es sich ans Werk machte. "Die Moserei" – so heißt das Lokal mit angeschlossener Galerie – baute Markus Moser in 24 Monaten auf. Bis zur letzten Schweißnaht in Eigenregie. Die Einrichtung ist gebraucht. Einige Sessel stammen aus dem Kino Ebensee, manche Tische von einer aufgelassenen Bundesheerkaserne.

Vom Terrassengastgarten auf dem Dach eines Containers können Gäste das Almtal überblicken, während innen drin anspruchsvolle Musik – von Firewater bis Mozart – einen angenehmen akustischen Hintergrund bildet.

Die Einrichtung stammt unter anderem aus einem Kino und einer Kaserne.

Auch kulinarisch ist die Moserei etwas für Genießer: Wer mag, holt sich regionales Bier aus dem Kühlschrank (Eggenberger, Bierschmiede) oder bestellt österreichischen Wein. Hungrige werden mit hausgemachten Häppchen verwöhnt, die Karin Moser in Rex-Gläsern serviert. Zu Humus, Schafskäse mit Honig oder Antipasti werden Baguettes gereicht, die ein Scharnsteiner Bäcker exklusiv für die "Moserei" herstellt.

"Wir möchten in Zukunft hier auch Lesungen, Vernissagen, Kino-Vorführungen oder Konzerte veranstalten", sagt Markus Moser. "Jetzt geht es aber zuerst einmal darum, das Lokal in Schwung zu kriegen."

Dass in Scharnstein ein kurioses und spannendes Lokal entstanden ist, dürfte sich schon vor der Eröffnung herumgesprochen haben. Zum Fest am Mittwochabend kamen mehr als 150 Besucher.

Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag: 17 bis 24 Uhr, Freitag, Samstag: 17 bis 1 Uhr

