Saubere Solidarität unterm Christbaum

VÖCKLABRUCK. Betriebsräte verschenken heuer Seife aus selbstverwalteter Fabrik in Griechenland.

Die Betriebsräte Helmut Pomayr (SML, l.), und Hubert Herzog (Stiwa, r.) mit ÖGB-Regionalsekretär Frederik Schmidsberger. Bild: ÖGB

Über Seifen aus einer von den ArbeiterIn selbstverwalteten Fabrik freuen sich viele Beschäftigte im Bezirk Vöcklabruck. Der ÖGB hat eine Solidaritätsaktion ins Leben gerufen, der sich viele Betriebsräte angeschlossen haben. So griff der ÖGB mit einer Großbestellung den Arbeitern im griechischen Thessaloniki unter die Arme.

Entstanden ist der Kontakt zu BIO:ME im Juni, als einige Gewerkschafter aus Vöcklabruck Gewerkschafter in der Umgebung der griechischen Hafenstadt Saloniki besuchten. Besonders beeindruckt waren die Vöcklabrucker eben von der Fabrik BIO.ME. 2011 wurde die ehemalige Baustofffabrik von ihren Besitzern verlassen. Die Angestellten, die seit über einem Jahr unentlohnt waren, haben sie in der Folge besetzt und in Selbstverwaltung weitergeführt und biologische Putzmittel hergestellt. "Wir arbeiten hier in der Fabrik, weil wir unsere Würde behalten wollen", beschreibt ein Arbeiter seine Beweggründe, warum er bei dem Projekt dabei ist. Die Arbeiter verdienen nur wenig mehr, als sie Arbeitslosengeld bekommen würden. In der Fabrik gibt es keinen Chef. Entscheidungen werden gemeinschaftlich getroffen. Jeder muss grundsätzlich jede Arbeit machen und bekommt deswegen auch denselben Lohn.

ÖGB-Regionalsekretär Frederik Schmidsberger erzählt: "Wir haben sofort gewusst, dass das eine Initiative ist, die wir unterstützen wollen." Zurück in Österreich, machten die Gewerkschafter Werbung für die Seife und es fanden sich im Kreis der Betriebsräte etliche Abnehmer. Somit konnte eine Sammelbestellung von 2500 Stück Seifen in Auftrag gegeben werden. Diese wurden rechtzeitig vor Weihnachten nach Österreich geliefert und an die Beschäftigten in den verschiedenen Firmen verteilt.

Die Betriebsräte sind begeistert von der Aktion, die auch bei ihren Kollegen großen Anklang gefunden hat. Es gibt einige BetriebsrätInnen, die die Partnerschaft mit Saloniki ausbauen wollen.

