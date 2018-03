Salzkammergut will weiterhin Kulturhauptstadt 2024 werden

BAD ISCHL. Auch wenn Gmunden im Jänner aus dem Kreis der Salzkammergut-Orte für die Europäische Kulturhauptstadt 2024 ausgeschieden ist, will Bad Ischl an einer Bewerbung festhalten.

Bad Ischl im Salzkammergut. Bild: colourbox (Reuters)

Am Donnerstag präsentierte das Projektteam die nächsten Schritte. Ende Oktober soll das Bewerbungskonzept stehen, jetzt ist die Bevölkerung aufgerufen, Ideen einzubringen.

Für einen breiten Beteiligungsprozess werde das Salzkammergut-2024-Büro in Bad Ischl jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr für Besucher offen stehen, teilten die Verantwortlichen Stefan Heinisch und Lisa Neuhuber in einer Unterlage zu einer Pressekonferenz am Donnerstag mit. In dieser Zeit können Ideen und Anregungen eingebracht, aber auch Fragen gestellt werden. Ab April stehe eine zweitägige Klausur auf dem Programm, um den roten Faden für das Bewerbungskonzept zu erarbeiten. In weiterer Folge soll auch ein Kulturentwicklungsplan erstellt werden.

Schon jetzt steht fest, dass das Kulturhauptstadtprojekt von den drei Leader-Regionen Inneres Salzkammergut, Ennstal-Ausseerland sowie der Traunsteinregion getragen wird. Die Stadt Gmunden am Traunsee hat sich allerdings Ende Jänner entschieden, wegen nicht abschätzbarer Kosten auszusteigen. Eine genaue Vorstellung über die Kosten gebe es laut Projektteam noch nicht. Grundsätzlich fördere die EU das Kulturhauptstadtjahr mit 1,5 Mio. Euro.

Die Ausschreibung für 2024 läuft noch bis Ende dieses Jahres. Bisher haben auch noch St. Pölten, die Region Rheintal (mit Dornbirn, Feldkirch und Hohenems) sowie die Region Obersteiermark West (mit Judenburg und Murau) Projekte vorgestellt.

