Sageder versuchte sich in Plattdeutsch

In Gmundens Partnerstadt Tornesch (Schleßwig-Holstein) übergab am Samstag SPD-Bürgermeister Roland Krügel nach 32 Jahren sein Amt an seine Nachfolgerin Sabine Kählert.

Besuch in Norddeutschland Bild: privat

Gmundens VP-Bürgermeister Stefan Krapf und SP-Stadtrat Wolfgang Sageder nahmen die 1000 Kilometer weite Anreise in Kauf, um Krügel für die Zusammenarbeit zu danken und sich bei seiner Nachfolgerin vorzustellen.

Wolfgang Sageder, der Begründer der Partnerschaft, versuchte sich in seiner Ansprache zum Gaudium des Publikums in Plattdeutsch: "Is mol wedder Tiet för’n Klönsnack", sagte er. ("Ist mal wieder Zeit für eine kleine Plauderei.") Immerhin: Man verstand ihn.

