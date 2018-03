Rutzenhamer Mutter kämpft mit Petition für bessere Kinderbetreuung

RUTZENHAM. Simone Grochar hofft auf ein Umdenken der Politiker, dass sie ihren Fehler erkennen.

Die Debatten um die Nachmittagsbetreuung der Kinder reißen nicht ab. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Ich will keine Wut-Mama sein, sondern auf sachlicher Ebene diskutieren", betont Simone Grochar aus Rutzenham. Die Mutter von zwei Kindern (fünf und zwei Jahre) ist sauer wegen der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung am Nachmittag. Damit werde es in kleinen Gemeinden sehr schwierig, die Mindestanzahl an Kindern für die Nachmittagsbetreuung zu erreichen.

Grochar hat vor einem Monat eine Petition zum Erhalt der Kinderbetreuung in Oberösterreich eingebracht, die der Petitionsausschuss des Landtags in einer Woche behandeln wird. Insgesamt 44 derartige Petitionen sind mittlerweile dort eingelangt.

Die Rutzenhamer Mutter arbeitet drei Tage in Linz. Für die Nachmittagsbetreuung musste sie schon bisher auf Verwandte und eine Tagesmutter zurückgreifen. Die Elternbeiträge bedeuten für sie einen finanziellen Einschnitt, aber sind nicht das Problem, sondern die Auswirkungen: "Immer mehr Eltern melden ihre Kinder von der Nachmittagsbetreuung ab", beobachtet sie. Für viele berufstätige Eltern sei das ein existenzielles Problem: Sie wissen nicht, ob und wann es am Nachmittag eine Betreuung für ihre Kinder gibt. "Wenn sie sich nicht darauf verlassen können, dass ihre Kinder auch am Nachmittag optimal betreut sind, können viele nicht mehr arbeiten gehen", schreibt Grochar in ihrer Petition.

Bislang ist die Rutzenhamerin bei den Landespolitikern auf taube Ohren gestoßen. Dennoch hat sie die Hoffnung, dass sie gehört werde und "vielleicht ein Umdenken" erreiche und die Politik erkenne, einen Fehler gemacht zu haben.

VP: "Betreuung wie bisher"

Mit der Einführung des Kostenbeitrages im Februar habe es vereinzelte Abmeldungen bei der Nachmittagsbetreuung gegeben, erklärt VP-Bezirksobfrau LAbg. Michaela Langer-Weninger. "Im überwiegenden Teil der Gemeinden des Bezirkes bleiben die Nachmittagsgruppen jedoch erhalten und die Betreuung aufrecht wie bisher."

Die VP-Politikerin verweist auf den Ausbau der Kinderbetreuung durch das Land. Alleine im Bezirk Vöcklabruck befinden sich derzeit acht Krabbelstubenbauvorhaben um zwei Millionen Euro im Landesprogramm. Weiters würden in 15 Kindergärten und zwei Horte rund 8,2 Millionen Euro investiert.

