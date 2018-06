Rote Linie: Vöcklabrucker SP kämpft ums Büro und um Eigenständigkeit

VÖCKLABRUCK. Verdiente Genossen drohten mit Parteiaustritt: Es gibt noch Gespräche über die Reform.

Die Vöcklabrucker Sozialdemokraten wollen das in ihrem Eigentum stehende Büro unbedingt erhalten. Bild: gh

In einer außerordentlichen Sitzung steckte der SP-Bezirksparteivorstand eine Grenze ab, wie tief die Einschnitte für Vöcklabruck beim Restrukturierungsprozess der Landespartei gehen dürfen. "Der Bezirk darf die Eigenständigkeit nicht verlieren", betont Peter Groiß, Bezirksvorsitzender der SP.

Murren an der SP-Basis

Im Mai hatten die OÖNachrichten in einem Exklusivbericht die Pläne der Landespartei veröffentlicht: Die Vöcklabrucker Bezirksgeschäftsstelle sollte nach Grieskirchen verlegt werden, das Büro in der Parkstraße sollte durch einen nur stundenweise geöffneten "Red Hot Spot" ersetzt werden. Das hat an der Basis heftige Proteste ausgelöst: Ehemalige, verdiente Funktionäre wie amtierende Bürgermeister haben unverhohlen damit gedroht, das Parteibuch zurückzugeben.

"Dass gespart werden muss, ist jedem klar", zeigt Groiß Verständnis für den Sparkurs der Landes-SP. Gegen sinnvolle Strukturreformen werde er sich nicht wehren. In der Sitzung am Mittwochabend hat der Vorstand lange diskutiert und sich auf eine "rote Linie" geeinigt, die nicht überschritten werden darf: "Der Bezirk darf die Eigenständigkeit nicht verlieren!" Dazu gehöre es, dass das Büro in der Parkstraße samt Stundenzahl der Mitarbeiter bleibt. Man sprach sich für eine bezirksübergreifende Zusammenarbeit aus – aber ohne Identitätsverlust.

"Wir wollen, dass wir unser Büro so gestalten können, wie wir das wollen", erläutert NAbg. Doris Margreiter. "Und wir wollen nicht, dass wir von Grieskirchen aus die Order bekommen, wer was zu machen hat." Sie habe Verständnis dafür, dass Genossen fuchtsteufelswild sind. "Für manche geht es um ihr Lebenswerk. Die Reform wurde von einigen als Minderschätzung betrachtet."

Auch LAbg. Hermann Krenn versteht die Aufregung. Er weist aber darauf hin, dass man diese Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkel betrachten müsse.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema