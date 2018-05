Roger Sohler spielt Bachs gesamtes Orgelwerk

EBERNSEE. Das "Ebenseer Bach-Projekt" geht in die zweite Runde.

Roger Sohler Bild: Hörmandinger

Der in Ebensee wohnhafte Konzertorganist und Kirchenmusiker Roger Sohler führt in 14 Konzerten das Gesamtorgelwerk des Thomaskantors Johann Sebastian Bach auf.

Das Projekt startete im Mai des Vorjahres und findet im Zeitraum von 2017 bis 2021 an der 2012 erbauten Pirchner-Orgel in der katholischen Pfarrkirche Ebensee statt. Sohler: "Es war für mich immer schon ein Kindheitstraum, das Orgelwerk Bachs zur Aufführung zu bringen. Interessanterweise hat sich in den letzten Jahren in Ebensee immer wieder gezeigt, wie gut sich Bach auf dieser Orgel darstellen lässt, obwohl oder vielleicht gerade weil die Orgel mehr der Romantik verpflichtet ist."

Das erste Konzert des heurigen Jahres findet am Sonntag, 3. Juni, um 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei – Spenden erbeten. Als weitere Konzerttermine wurden Sonntag, 26. August, und Sonntag, 7. Oktober, jeweils 19 Uhr, in der Pfarrkirche Ebensee, fixiert.

