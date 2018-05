Rennwochenende der Extraklasse in Obertraun

OBERTRAUN. Samstag und Sonntag treten die weltbesten Mountainbiker am Gelände der BSFZ Obertraun Bike Arena beim Dachstein-Salzkammergut Mountainbike Grand Prix an.

Doppel-Olympiasieger Julien Absalon startet in Obertraun Bild: Küstenbrück

300 Fahrer werden an diesem Rennwochenende an den Start gehen. Für Zuschauer ein Genuss: Der Rundkurs knapp unterhalb der Talstation der Dachstein-Seilbahn in Obertraun ist ideal angelegt, um beste Einblicke zu geben und garantiert Mountainbike-Sport auf höchstem Niveau.

Am Samstag werden ab 9 Uhr vier einzelne Rennen des Youngster Cup Austria sowie der Master-Klasse Cup Austria gestartet. Der Sonntag steht im Zeichen der Mountainbike-Liga Austria: Ab 9 Uhr starten die Athleten der UCI Cross-Country Olympic Junior Series, die Fahrer der Eliteklassen gehen ab 13 Uhr über die Startlinien.

