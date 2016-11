Relikt aus den letzten Tagen des 2. Weltkriegs entdeckt

ST. GILGEN. Jäger fand Panzerfaust in abgelegenem Waldstück bei St. Gilgen – Entminungsdienst entschärfte Waffe.

Im Gemeindegebiet von St. Gilgen fand – wie die Polizei gestern mitteilte – am Samstag der Vorwoche ein Jäger in einem Waldstück eine stark korrodierte Panzerfaust vom Typ P60. Der Fundort befand sich in schwer zugänglichem Gelände an einer abgelegenen Stelle in einem Steilhang.

Nachdem der Waidmann den brisanten Fund angezeigt hatte, sperrte die Polizei die Örtlichkeit großräumig ab. Zeitgleich wurden sprengstoffkundige Beamte des Entminungsdienstes verständigt. Diese bargen die intakte Panzerfaust am Dienstag und entschärften sie noch an Ort und Stelle.

Im St. Gilgener Weiler Mühlbachsau, wo die Panzerfaust gefunden wurde, sollen sich in den letzten Kriegstagen im Mai 1945 zurückziehende Verbände der deutschen Waffen-SS mit nachrückenden Einheiten der US-Streitkräfte noch einzelne Feuergefechte geliefert haben. Die gefundene Waffe dürfte bei diesen Scharmützeln zurückgeblieben sein. Bei einer Suche im Nahbereich zum Fundort konnten vorerst keine weiteren Kriegsrelikte entdeckt werden.

