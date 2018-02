Red ma miteinand: Ischler Stadtchef lädt zu Gesprächen

BAD ISCHL. Vor zehn Jahren konnte der Ischler SP-Bürgermeister Hannes Heide zum ersten Mal zu Bürgermeistergesprächen einladen.

Heuer findet diese Reihe von Gesprächen zum zwölften Male unter dem Motto "Red ma miteinand" in den Bad Ischler Ortsteilen statt.

"Dabei war und ist es mir sehr wichtig, von den Ischlern aus erster Hand erfahren zu können, welche Anregungen und Anliegen sie an die Stadtgemeinde und mich als Bürgermeister haben", so Heide. "Das Angebot an die Bürger zum Gespräch ist Grundlage meines Handelns als Bürgermeister unserer schönen Heimatstadt."

Bürgermeister Hannes Heide ist unter seiner Mobilnummer 0664 / 2415655 oder für Terminvereinbarungen über seine Sekretärin Teresa Schmalnauer unter Tel. 06132 / 301-14 erreichbar.

