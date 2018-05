Radfahrer mit 2,1 Promille verursachte Unfall

INNERSCHWAND. Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Radfahrer kam es am Samstagabend auf einem Radweg im Gemeindegebiet von Innerschwand (Bezirk Vöcklabruck).

Sturzbetrunken hat sich ein 62-Jähriger aus Innerschwand am Mondsee am Samstagabend auf sein Fahrrad gesetzt und ist auf dem Radweg neben der B151 in Richtung Loibichl gefahren.

Die Alkofahrt endete mit einem Frontalzusammenstoß, als dem Mann im Gemeindegebiet von Innerschwand eine 44-jährige Radfahrerin aus Weißkirchen im Attergau entgegen kam.

Die Ausweichversuche beider Fahrradfahrer scheiterten, sie kollidierten. Die 44-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ein beim 62-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,1 Promille, teilte die Polizei mit.

