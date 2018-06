RK-Besuchsdienst: "Die Leute sind so dankbar"

LINZ/MONDSEE. Josefa Hofer engagiert sich beim Besuchsdienst des Roten Kreuzes

Josefa Hofer (li.) im Gespräch Bild: RK

Seit 1989 engagiert sich Josefa Hofer aus Mondsee im Besuchsdienst des OÖ. Roten Kreuzes. Jeden Dienstag besucht die beruflich in einem Hospiz arbeitende Pflegekraft die Bewohner des Altenheimes in Mondsee.

Plaudern bei Kaffee und Kuchen, über Gott und die Welt reden oder einfach miteinander an der frischen Luft spazieren gehen. Einmal die Woche schaut die 58-jährige Besuchsdienst-Mitarbeiterin Josefa Hofer bei den Bewohnern des Altenheims in Mondsee vorbei, um mit ihnen ein paar nette Stunden zu verbringen.

Neben ihrem Engagement im OÖ. Roten Kreuz ist Hofer in einem Hospiz in Salzburg tätig. Der Kontakt mit Menschen war und ist ihr immer wichtig. Josefa war auch dabei, als der Besuchsdienst in Mondsee vor 29 Jahren ins Leben gerufen wurde. Sie entschloss sich, in ihrer Freizeit anderen Menschen Zeit zu schenken.

"Ich freue mich, wenn ich so meinen Mitmenschen eine Freude bereiten kann", erklärt Hofer ihre Motivation, sich zu engagieren. "Die Heimbewohner vertrauen mir vieles an: Was sie bedrückt oder traurig macht, aber auch schöne Erlebnisse. Sie erzählen gerne von früher und sind dankbar, wenn ich und unser Team uns um sie kümmern."

Aus Liebe zu anderen geben Mitarbeiter wie Hofer Menschen Nähe, die ihnen nicht nahe stehen. Ihr Engagement stärkt unsere Gesellschaft. "Es ist schön, wenn ich Menschen Gesellschaft leisten kann und sie so aus ihrem Alltag hole. Die Leute sind dankbar, wir bekommen aber auch viel zurück", sagt sie.

