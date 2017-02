Projekt Wasserabfüllanlage am Attersee gestoppt

STEINBACH A. A. Vivida-Chef zieht Antrag auf Umwidmung zurück und spielt den Ball der Gemeinde zu.

Geologe Gadermayr, Vivida-Geschäftsführer Hofbauer und Robert Nusser von den Bundesforsten informierten die Steinbacher über das Wasserprojekt. Bild: gh

Die knapp dreistündige Informationsveranstaltung über die geplante Trinkwasserabfüllanlage endete im Christian-Ludwig-Attersee-Saal mit einem Knalleffekt: Der Betreiber legt das Projekt vorerst auf Eis. "Ich sehe mich außerstande, das Projekt fortzusetzen", sagte der sichtlich entnervte Vivida-Geschäftsführer Herbert Hofbauer. Er werde daher den Antrag auf Flächenumwidmung bei der Gemeinde zurückziehen.

Damit ist die beabsichtigte Trinkwasserabfüllanlage in Weißenbach aber nicht endgültig gescheitert. Hofbauer fordert die Gemeinde auf, die Cool-down-Phase zu nutzen, um über das Projekt nachzudenken, Experten zu befragen und dann eine Entscheidung zu treffen. Er werde das Projekt weiterverfolgen, wenn die Gemeinde wieder auf ihn zukomme, so Hofbauer.

Bürgermeisterin Nicole Eder (VP) nahm die Entscheidung zur Kenntnis. "Wir werden nach wie vor diskutieren", gab sie bekannt. "Wie der Ausgang ist, können wir nicht sagen."

Wie berichtet, will die Wiener Firma Vivida in Weißenbach maximal fünf Liter Wasser in der Sekunde abfüllen. "Wir haben das hehre Ziel, das beste Wasser Österreichs zu finden und zu vermarkten", erläuterte Vivida-Chef Hofbauer. Eine Probebohrung habe sehr weiches Wasser mit hohem Sauerstoffgehalt zutage gefördert, berichtete der Halleiner Geologe Wolfgang Gadermayr. Robert Nusser von den Bundesforsten, die Besitzer des Areals und damit des Wassers sind, sieht in der geplanten Wasserabfüllanlage eine "klassisch lokale Wertschöpfung". Dafür habe man zeitlich befristet die Nutzungsrechte am Wasservorkommen vergeben.

Die Steinbacher meldeten gegen das Projekt massive Bedenken an. Zur Sprache kam das Firmengeflecht, hinter der die Privatstiftung der Salzburger Mercedes-Händler-Familie Pappas steht. "Ihr Auftrag ist, Gewinn zu erzielen und nicht Nächstenliebe", meinte Wolfgang Hikes. Hans Schobersberger rechnete vor, dass die Gemeinde bei 20 Mitarbeitern in der Abfüllanlage maximal 16.000 Euro Kommunalsteuer lukrieren könnte. Dafür müsste die Bevölkerung bis zu 30 Lkw-Fahrten pro Tag schlucken. Hofbauer wies diese fiktive Rechnung zurück. Er sprach von acht Lkw-Fahrten am Tag.

