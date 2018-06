Peter Kurz holt Foto-Kombi-Titel

VÖCKLABRUCK. Der Fotoklub der Naturfreunde Vöcklabruck freut sich über einen großartigen Erfolg: Bei der Bundesmeisterschaft 2018 erreichte Peter Kurz bei der Kombination (aus den Sparten Digital, Color und Monochrom) die meisten Punkte, der Vöcklabrucker wurde damit Bundesmeister.

Peter Kurz: "Beim Start" Bild: Kurz

Weitere Klubmitglieder erreichten einen Platz unter den Jahresbesten, das sind die zehn am besten bewerteten Fotografen: Horst Kreuml in der Sparte Landschaft, Dorothea Post bei den Kollektionen (vier in einem Zusammenhang stehende Bilder).

Da auch die anderen Teilnehmer (insgesamt neun) gute Erfolge für sich verbuchen konnten, ist der Fotoklub Vöcklabruck in allen Sparten (Kombination, Digital, Color, Monochrom) bei den Jahresbesten dabei.

