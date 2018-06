Person in Fluss gefallen: Nächtlicher Sucheinsatz in Bad Ischl

BAD ISCHL. Zu einer groß angelegten Suchaktion kam es am Samstag gegen 22 Uhr in Bad Ischl.

Die Wasserrettung bei einer nächtlichen Übung (Symbolbild). Bild: Wasserrettung Österreich

Ein bislang unbekannter Anrufer teilte via Rettungsnotruf mit, dass eine Person im Bereich der Haupt- bzw. Stadtbrücke in Bad Ischl in die Traun gefallen sei.

"Kurz darauf wurde diese Meldung geändert und mitgeteilt, dass eine Person im Bereich einer ehemaligen Tankstelle in die Ischler Arche gefallen sei", erklärte die Polizei.

Daraufhin suchten eine Polizeistreife, die Freiwilligen Feuerwehren Bad Ischl, Pfandl, Mitterweißenbach und Rettenbach, das Roten Kreuz Bad Ischl sowie die Wildwasserrettung Oberösterreich die Flüsse Traun und Ischler Arche ab.

Die unbekannte Person konnte dennoch nicht gefunden werden. Die Suche wurde gegen Mitternacht ergebnislos abgebrochen.

