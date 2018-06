Paragleiterin nach schwerem Unfall aus Hallstätter See gerettet

HALLSTATT. Einer 42-jährigen Paragleiterin haben drei Mann der Österreichischen Wasserrettung am Samstag in Hallstatt (Bezirk Gmunden) das Leben gerettet.

Einsatz am Hallstätter See Bild: Österrreichische Wasserrettung LV OÖ

Der rasche Reaktion und professionellen Hilfe der Einsatzkräfte der Österreichischen Wasserrettung hat ein Frau, die am Hallstätter See mit ihrem Gleitschirm abstürzte wohl ihr Leben zu verdanken: Die dreiköpfige Besatzung des Einsatzbootes Hallstatt hatte schon während ihres Bereitschaftsdienstes beobachtet, wie die 42-Jährige beim Flugsicherheitstrainig in Turbulenzen geriet.

Als die Sportlerin endgültig die Kontrolle verlor und heftig auf der Wasseroberfläche einschlug, hatte das Einsatzboot deshalb bereits abgelegt. "Sie dürfte mit einer ziemlich großen Geschwindigkeit aufs Wasser geprallt sein", berichtet Dieter Gamsjäger von der Wasserrettung Hallstatt im Gespräch mit den OÖN. Offensichtlich war es der Frau nicht mehr gelungen, den Notschirm zu öffnen.

Schwere Verletzungen im Gesicht

Als die Wasserrettung die Verunfallte erreichte, trieb sie bewusstlos mit dem Gesicht nach unten im Hallstätter See. Rasch wurde sie von den Einsatzkräften aus dem Wasser geholt. Die Rettungskette funktionierte dabei tadellos und äußerst schnell. "Es sind nur zirka 30 bis 40 Sekunden vergangen, bis die Dame im Boot war", so Gamsjäger.

Noch an Bord wurden Erste Hilfe Maßnahmen durchgeführt, während die gebürtige Asiatin ans Ufer gebracht wurde, wo das alarmierte Rote Kreuz und der Notarzt die Verletzte übernahmen. Der Transport ins Krankenhaus erfolgte mit dem Rettungshubschrauber. Laut Gamsjäger hatte die Frau schwere Verletzungen im Gesicht und dürfte auch Knochenbrüche erlitten haben. Dass Paragleiter, die ins Wasser stürzen, so schwer verletzt werden, sei eher die Ausnahme.

(Bild: Österrreichische Wasserrettung LV OÖ)

