Ortsmeister im Kostüm gesucht

GRÜNAU, PETTENBACH. Mit einigen Neuigkeiten wartet der 43. Pettenbacher Ortsskitag am Kasberg bei Grünau auf.

Passend zum Austragungstag, dem Faschingssonntag, ist erstmals Kostümierung angesagt. Die besten Verkleidungen werden prämiert. Außerdem warten auf die Sieger "Bschoad-Binkerl" und vieles mehr. Dazu gilt absolutes Rennanzug-Verbot.

Der Start zum Riesentorlauf (ein Durchgang) erfolgt am Sonntag um 13 Uhr auf der Kasberg- Nordhang-Umfahrung, für die Kinder ist ein eigener Start vorgesehen. Startnummernausgabe ist ab 12 Uhr im Ziel. Als Titelverteidiger gehen Klara Littringer und Johann Langeder an den Start. In der Familienwertung wird der geringste Zeitabstand zwischen drei Familien-Mitgliedern ermittelt. Nennschluss ist am Freitag, 12 Uhr. Anmeldung unter www.su-pettenbach.at/index.php/anmeldung-schirennen

