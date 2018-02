"Orther Stub’n"-Nachfolge ist geklärt

GMUNDEN. Nach Langzeitpächter Parzer übernimmt ein in Gmunden sehr bekanntes Duo das Lokal.

Das berühmte Seeschloss Ort in Gmunden beherbergt das Restaurant „Orther Stub’n“. Ab sofort wird dieses von neuen Pächtern geführt. Bild: Wolfgang Ladin

Im März vor 20 Jahren begann Johann Parzer als Pächter der "Orther Stub’n" im Gmundner Seeschloss Ort mit dem Aufbau eines Restaurants, das rasch weit über die Traunseestadt hinaus einen guten, ja sogar ausgezeichneten Ruf erwarb und lange Zeit auf Haubenniveau geführt wurde. Im Juni des Vorjahres verriet Parzer den Salzkammergut-Nachrichten, dass er schön langsam daran denke, nach mehr als vier Jahrzehnten erfolgreicher Gastronomie-Karriere in Pension zu gehen und einen Nachfolger für die "Orther Stub’n" finden zu wollen. Diese Suche wurde vor wenigen Tagen von Erfolg gekrönt: Neue Pächter des Restaurants sind mit Fleischhauermeister Hermann Gruber und Bäcker-/Konditormeister Gerhart Hinterwirth jun. zwei bekannte Gmundner.

Betriebsbeginn Mitte April

Mitte April wollen die beiden den Betrieb im Schloss aufnehmen, sagt Gruber. Da weder er noch sein Kompagnon die notwendige Erfahrung mitbrächten, ein Restaurant wie die "Orther Stub’n" zu betreiben, solle ein Geschäftsführer eingestellt werden. Gruber: "Auf Haubenniveau werden wir es nicht führen. Es wird gutbürgerlich sein, das ist unsere Absicht. Es soll etwas für jedermann sein."

Als Küchenchef habe der Gmundner Mith-Markus Jani, der unter anderem in Berlin Auslandserfahrung sammelte, engagiert werden können, ergänzt Gerhart Hinterwirth und präzisiert die Ziele für die "Orther Stub’n": "Das Restaurant soll weiterhin vermehrt auch für Gmundner geöffnet werden – dass man es besucht, wenn man spazieren geht oder einfach so vorbeikommt und auf einen Kaffee gehen möchte." Das Ganze in Kombination mit Standesamt und Tourismus.

Es gehe den zwei neuen Pächtern darum, einerseits in die unbestritten großen gastronomischen Fußstapfen des Hans Parzer zu treten, andererseits aber auch, neue Impulse zu setzen, so Hinterwirth.

"Wenn Hermann und Gerhart eine Frage haben, helfe ich ihnen gerne", sagt der 61-jährige Parzer, der sich künftig – ehe er tatsächlich in den Ruhestand geht – seinem am Toskana-Parkplatz situierten Lokal "Fisch & Pasta" widmen möchte: "Ich werde hier in Zukunft auch abends aufsperren, was ich bisher nicht getan habe und nicht tun konnte, weil ich mich ja auf die Hochzeitsfeiern und auf Schloss Ort konzentriert habe. Aber jetzt habe ich Zeit, dass ich in den letzten zwei, drei Jährchen bis zur Pensionierung das Geschäft hier betreibe."

Augenmerk auf "Fisch & Pasta"

Eigentlich könne er bereits im kommenden Jahr das aktive Arbeitsleben beenden, sagt Parzer und setzt hinzu: "Aber ich glaub’, ich will noch nicht, solange meine Tochter Nadine wegen ihrer Kinder noch nicht zu hundert Prozent hier sein kann. Denn das kleinste meiner drei Enkerl ist erst zwei Jahre alt." Parzer weiter: "Neu aufbauen müssen wir das ‚Fisch & Pasta‘ ja ohnehin nicht mehr. Ich glaube, es ist in positivem Munde. Und für die Zukunft haben wir einige wirklich gute neue Ideen."

