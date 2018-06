Ohlsdorfs Freiheitliche planen eine neue Volksschule

OHLSDORF. Neubau statt Sanierung: FPÖ-Ortspartei investierte ihre Sitzungsgelder in eine Machbarkeitsstudie für eine neue Volksschule direkt neben der Hauptschule.

Zukunftsthema in Ohlsdorf Bild: Wodicka

Die Ohlsdorfer Volksschule ist bereits mehr als 100 Jahre alt. Es gibt einen Gemeinderatsbeschluss für eine Sanierung des Gebäudes. Die Projektkosten werden auf vier Millionen Euro geschätzt, konkrete Schritte wurden aber nie eingeleitet.

Doch jetzt bringen die Freiheitlichen Bewegung ins Spiel: Die Ortspartei schlägt vor, die Volksschule direkt neben der Hauptschule neu zu errichten. „Genug Platz wäre auf dem Grundstück der Hauptschule vorhanden und es würden Synergiemöglichkeiten entstehen“, sagt FPÖ-Gemeindevorstand Wolfgang Schögl. Er denkt beispielsweise an einen gemeinsamen Turnsaal, der auch von Ohlsdorfs Vereinen genutzt werden könnte.

„Altes Areal verkaufen“

Die Freiheitlichen haben ihre Sitzungsgelder für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie investiert. Diese sieht Baukosten von rund 5,3 Millionen Euro vor. „Durch den Neubau könnten wir aber das Areal der alten Volksschule im Ortskern verkaufen“, sagt Schögl.

Die Freiheitlichen wollen ihren Vorschlag den anderen Fraktionen bei einer Klausur am Freitag präsentieren und hoffen, dass er nicht an parteipolitischen Eitelkeiten scheitert. „Ich kann mir schwer vorstellen, welche Argumente gegen unsere Idee sprechen“, so Schögl. „Wenn wir uns auf ein gemeinsames Projekt einigen und auch finanzpolitisch gezielt darauf hinarbeiten, könnte 2025 der Spatenstich stattfinden.“

1 Kommentar Sandkistenschreck (1815) 19.06.2018 13:06 Uhr Durchdrücken, drüberfahren - das ist der Politikstil, denn die Effen beim Stalin-Nachfolger Putin gelernt haben. Demokratie sieht anders aus.



Wenn sie einen wirklich guten Vorschlag hätten, müssten sie ihn nicht mit dem Vorschlaghammer bewerben, da wird doch jeder normale Mensch sofort hellhörig. Antwort schreiben

