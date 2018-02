Norbert Blaichinger mit Konsulent-Titel geehrt

ZELL AM MOOS. Den 60. Geburtstag des Zell am Mooser Publizisten feierte eine illustre Runde in der Oedmühle.

Konsulent Blaichinger Bild: gh

In der Oedmühle feierte Professor Norbert Blaichinger seinen 60. Geburtstag mit einer illustren Gästeschar. Darunter war auch Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer, der dem Zell am Mooser die Urkunde zur Verleihung des Konsulenten-Titels überreichte. Den Beschluss dafür hat die Landesregierung bereits 2015 gefasst, allerdings hatte der Geehrte an zwei Verleihungsterminen nicht teilnehmen können.

Der Lehrer und ehemalige Büroleiter der Landesschulratspräsidenten Johannes Riedl (OÖ) und Gerhard Schäffer (Salzburg) hat sich vor allem als Publizist einen Namen gemacht. Seit jeher interessieren ihn gesellschaftliche Randgruppen, daneben widmet sich Blaichinger der lokalen Geschichte des Mondseelandes. "Früher bin ich der Zeit davongelaufen und habe bis zu 16 Stunden am Tag gearbeitet", resümiert der 60er nachdenklich. "Heute habe ich manchmal das Gefühl, dass mir die Zeit davonläuft." (gh)

