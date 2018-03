Neues Traunsee-Passagierschiff fuhr durch Straßentunnel

TRAUNKIRCHEN. Das Stuttgarter Ausflugsschiff „Liberty“ hat seine neue Heimat am Traunsee gefunden. Per Tieflader übersiedelte das 26 Tonnen schwere Boot in der Nacht auf spektakuläre Weise nach Ebensee, wo es ins Wasser gehievt wurde.

In enger Zusammenarbeit mit der Tunnelwarte in Gmunden wurde die fünf Meter breite „Liberty“ in den Nachtstunden durch die Tunnelkette am Traunseeufer geschleust. Bild: Hörmandinger

Die Überstellung von Stuttgart nach Ebensee dauerte zehn Stunden. Auf der Autobahn kam die „Liberty“ in den verkehrsarmen Nachtstunden ins Salzkammergut. Über Regau und Gmunden zog ein schwerer Lkw das 25 Meter lange und fünf Meter breite Schiff durch die Tunnelkette am Seeufer, bevor es in Ebensee in den See gehievt wurde.

Das Aluminiumschiff wurde 1988 in Lübeck gebaut und wurde an der Spree, am Bodensee und zuletzt am Neckar eingesetzt. Am Traunsee ist die „Liberty“ das neue Flaggschiff des Traunkirchner Schifffahrtsunternehmens Loidl.„Die Nachfrage von grösseren Personengruppen steigt ständig. Daher haben wir uns zum Ankauf dieses Schiffes entschlossen," erklärt Kapitänin Iris Loidl. „Die Liberty verfügt über 100 Plätze unter Dach.Damit sind wir witterungsunabhängig", ergänzt Vater Richard Loidl. Insgesamt haben 190 Menschen auf dem Boot Platz. Das Traunkirchner Schifffahrtsunternehmen schielt besonders auf das Hochzeitsgeschäft.

