Neuer Katastrophenschutzplan steht

So sah im Frühling vor zehn Jahren das Gebiet im unteren Gschliefgraben am Traunsee-Ostufer aus. Mittlerweile gibt es hier wieder Bewuchs. Bild: WLV/M. Pühringer

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Landschaftsräume ist die Stadtgemeinde Gmunden immer wieder mit Naturkatastrophen konfrontiert. Größere Ereignisse, wie die Großhangbewegung am Gschliefgraben vor gut zehn Jahren, sind weit über die Stadtgrenzen von Gmunden hinaus bekannt geworden, jedoch musste bei der Beherrschung und Bewältigung dieser Naturkatastrophen nicht nur in Gmunden, sondern auch anderswo oft improvisiert werden.

Um im Falle von Naturkatastrophen – egal, ob es sich dabei um eine Rutschung, Steinschlag, um Felssturzereignisse, Muren oder Hochwasser handelt – geordnet und effizient vorgehen zu können, wurde seitens der Stadtgemeinde Gmunden die Erstellung eines Katastrophenschutzplanes in Auftrag gegeben. Die Arbeiten hat das hiesige Ziviltechnikerbüro Moser-Jaritz-Partner Ende des Jahres 2016 begonnen und nun fertiggestellt.

Effizient auf Fälle reagieren

Der Gmundner Katastrophenschutzplan stellt ein Arbeitsinstrument für die Stadtgemeinde dar, das es ermöglicht, im Falle des Auftretens von Naturkatastrophen schnell, effizient und anlassbezogen zu reagieren. Diese Zielsetzung soll zu einer deutlichen Schadensminimierung und einer rascheren Verminderung des Gefahrenpotentials führen.

Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP): "Als Gemeinde lebt man natürlich immer mit der Hoffnung, von Naturkatastrophen verschont zu bleiben. Doch das Großereignis Gschliefgraben hat in Gmunden leider deutlich gezeigt, dass man sich permanent darauf einstellen muss, von Katastrophen heimgesucht zu werden."

Um im Ernstfall professionell, effizient und verlässlich reagieren zu können, habe Gmunden gemeinsam mit Moser-Jaritz-Partner und den wichtigsten Hilfsorganisationen sowie Institutionen der öffentlichen Sicherheit einen nachhaltigen Katastrophenschutzplan entwickelt. Vizebürgermeisterin Beate Enzmann (FP) ergänzt: "Wir haben aus den Erfahrungen der Gschliefgraben-Katastrophe gelernt. Der neue Katastrophenschutzplan hilft uns nun, im Einsatzfall künftig Doppelgleisigkeiten und Kompetenzkonflikte auszuschließen."

Der Plan sei kein fertiges Handbuch, das man in die Schublade legen und vielleicht im Ernstfall herausholen könne, sagt Enzmann. "Wir müssen diesen Plan in seinen groben Zügen immer im Kopf haben und uns jederzeit damit zurecht finden können. Er muss laufend an neue Gegebenheiten angepasst und aufgrund von neuen Erfahrungen adaptiert werden."

