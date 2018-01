Neue Biografie über einen der größten Maler Österreichs erschienen

SCHWANENSTADT. Der Schwanenstädter Alfred Weidinger verfasste mit der Deutschen Mona Horncastle ein Werk, das mit Klimt-Legenden aufräumt.

Gustav Klimts "Dame mit Hut und Federboa" (Ausschnitt) Bild: Nordico Linz

Am 6. Februar 1918 ist mit Gustav Klimt einer der größten Maler Österreichs gestorben. Zum 100. Todestag erscheint jetzt eine neue Biografie über den Künstler, der seine Sommerfrische gern am Attersee verbrachte.

Ohne die Sommerfrische am Attersee wäre Klimts Werk nicht das, was es heute ist, so der gebürtige Schwanenstädter Alfred Weidinger, einer der beiden Autoren des neuen Buches: "Er hat hier völlig zwanglos seinen Malerkittel getragen, ohne jegliches gesellschaftliche Diktat der Kleidung oder des Benehmens. Also, er war hier vollkommen frei und losgelöst."

Weidinger gilt als der Klimt-Experte in Österreich. Gemeinsam mit seiner deutschen Kollegin Mona Horncastle hat er eine Klimt-Biografie verfasst, die aufräumen will mit Legenden rund um jenen Maler, dessen Werke heute zu den teuersten der Welt zählen. Doch das war nicht immer so. Laut Weidinger habe Klimt über mehrere Jahrzehnte nahezu keine Bedeutung gehabt: "Kein Hahn hat nach Klimt gekräht. Keiner wollte viel Geld für seine Bilder bezahlen, und in einer bestimmten Zeit waren die auch sehr, sehr günstig."

"Gustav Klimt – Die Biografie" ist im Brandstätter-Verlag erschienen.

