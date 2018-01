Neue Bestweite für das Salzkammergut

BAD MITTERNDORF. Der 18-jährige Bad Ischler Max Schmalnauer segelte am Kulm auf unglaubliche 221 Meter.

Lächelnd schwingt Max Schmalnauer nach seinem gewaltigen Satz als Vorspringer beim Skifliegen auf der Kulm-Schanze in Bad Mitterndorf ab. Bild: Reitsamer

Ein kräftiges Ausrufezeichen setzten zwei Athleten des ASVÖ NordicskiTeam Salzkammergut (NTS) am vergangenen Wochenende bei international besetzten Wettkämpfen: Maximilian Steiner aus Ebensee siegte am Samstag beim FIS-Cup in Zakopane (Polen) und holte Rang 2 am Sonntag. Max Schmalnauer aus Bad Ischl segelte beim Skiflug-Weltcup als Vorspringer auf unglaubliche 221 Meter und sicherte sich damit die Rekordmarke für das Salzkammergut.

Eine stressige Woche verzeichnete Maximilian Steiner mit insgesamt vier Wettkämpfen innerhalb von fünf Tagen. Am Mittwoch und Donnerstag stand er beim Continental-Cup in Bischofshofen im Einsatz. Dabei verlief allerdings der erste Wettkampf nicht nach Wunsch, und der ÖSV-A-Kader-Athlet konnte sich mit Rang 42 nicht fürs Finale qualifizieren. Ab Donnerstag ging es dann stetig bergauf. Mit Rang 24 im Endklassement holte er sich wieder Punkte für die Gesamtwertung.

Zur Höchstform lief Steiner dann beim FIS-Cup in Zakopane auf und holte sich am Samstag mit Sprüngen auf 140 und 137 Metern unter 67 Teilnehmern den Tagessieg vor den ÖSV-Kollegen Stefan Huber und Markus Rupitsch. Am Sonntag musste er sich auf der HS-140-Schanze nach Sprüngen auf 133,5 und 128,5 Metern mit Rang 2 begnügen. In der Gesamtwertung liegt Steiner mit 259 Punkten nach 14 von insgesamt 24 Bewerben auf Rang 8. Weiter geht es im FIS-Cup in Planica (Slowenien).

Völlig überraschend verlief die Vorstellung von Max Schmalnauer als Vorspringer beim Skiflug-Weltcup am Kulm in Bad Mitterndorf. Bei seiner Premiere auf einer Skiflugschanze fühlte sich der ÖSV-C-Kader-Athlet in der Luft sichtlich wohl und übersprang bereits bei seinem zweiten Sprung die 200-Meter-Marke. Am Freitag vor dem Qualifikations-Bewerb setzte er vor den Augen der zahlreichen Zuschauer bei 221 Metern auf und markierte damit einen neuen Salzkammergut-Rekord.

Mehr zum Thema