Neu in der Bibliothek: Englisch-deutsche Lesung

VÖCKLABRUCK. Englisch kennenlernen auf kurzweilige Weise: Das ermöglicht ein brandneues Angebot der Stadtbibliothek. Die nächste englisch-deutsche Lesestunde findet am 8. Jänner statt.

Den englischsprachigen Part der Vorlesestunde übernimmt die Native Speakerin Lynne Belgrad, die aus Südafrika kommt und in der Bücherei ein zweites "Zuhause" gefunden hat. Die deutsche Übersetzung liest Bibliotheksleiterin Elke Groß-Miko. Daneben wird spielerisch der Sprachschatz erweitert. Die zweisprachige Lesestunde für kleine und auch größere Zuhörerinnen und Zuhörer ab fünf Jahren findet vierzehntägig am Montag um 15 Uhr statt. Feiertagsbedingt ist der nächste Termin der am 8. Jänner mit "The Gruffalo".

Zuletzt wurde die Bücherei regelrecht gestürmt. Schließlich waren alle Leseratten bestrebt, sich vor den Feiertagen noch mit Lesestoff einzudecken. Das ist zusätzlich zu den gewohnten Öffnungszeiten seit jüngstem auch samstags von 9 bis 11 Uhr möglich.

