Nepp mit Internet-Routenplaner schon lange bekannt, nur Website ändert sich

BEZIRK GMUNDEN. Erinnerungen an einen Betroffenen aus dem Salzkammergut nach gestrigem OÖN-Bericht.

Routenplaner sind praktisch, aber unbedingt Hände weg von www.maps24-routenplaner.online! Bild: OÖN-Grafik

Wie in der gestrigen Ausgabe der Oberösterreichischen Nachrichten im Land&-Leute-Teil ausführlich berichtet, hat sich ein vermeintliches Gewinnspiel auf der Internet-Seite www.maps24-routenplaner.online als hinterhältige Falle entpuppt. Nachdem eine Mühlviertlerin ihre E-Mail-Adresse online bekanntgegeben hatte, sah sich die Frau Geldforderungen über 500 Euro für eine angebliche 24-Monate-Mitgliedschaft ausgesetzt.

Dieser aktuelle Fall weckt Erinnerungen an einen Betroffenen aus dem Bezirk Gmunden, über den wir in unserer Salzkammergut-Nachrichten-Ausgabe am 20. April dieses Jahres schrieben. Das Muster ist exakt dasselbe, doch was sich geändert hat, ist die Website. Der Salzkammergütler hatte damals die Internet-Adresse routenplaner-maps.com aufgerufen, die Folge war eine Rechnung in Höhe von 750 Euro.

Link zu einem Gewinnspiel

"Ich kann mir das nur so vorstellen, dass ich den Link zu einem Gewinnspiel angeklickt habe, bei dem ich meine E-Mail-Adresse bekanntgab", schilderte der Mann, der aufgrund seiner exponierten beruflichen Situation anonym bleiben möchte, damals seine Lage. "Darunter befand sich, wie ich mich erinnere, ein Feld, auf dem stand: ‚Kostenpflichtig bestellen‘. Aber da es sich ja um ein Gewinnspiel handelte, habe ich dem nicht viel Bedeutung beigemessen."

Ein gar nicht existentes Inkassobüro Steinbach & Partner mit angeblichem Sitz in Frankfurt am Main schrieb nahezu bedrohlich anmutende E-Mails an den Mann, nachdem der – zum Glück, wie sich herausstellte – den Zahlungsforderungen nicht nachgegeben hatte: "Leider haben Sie die offene Rechnung … noch immer nicht beglichen. Wir haben nun einen Vollstreckungstitel bei Gericht gegen Sie erwirkt. Aus diesem Grund wird Sie am Freitag, den 21. 4. 2017, um 10 Uhr unser Inkasso- Team besuchen, um Ihre Wertgegenstände zu pfänden."

Pfändung mit Kleintransporter

Steinbach & Partner bzw. die dahintersteckenden Kriminellen legten sogar noch einen Gang zu: "Soweit es möglich ist, werden die Gegenstände mit dem Kleintransporter abtransportiert, für größere Gegenstände wird eine Spedition beauftragt. Sollten Sie nicht zu Hause sein oder die Tür selbst öffnen, wird ein Schlüsseldienst hinzugezogen, der die Tür dann öffnen wird. Die Mehrkosten müssen wir Ihnen natürlich zusätzlich in Rechnung stellen. Sollten Sie Widerstand leisten, werden wir die Polizei hinzuziehen." Einzige Möglichkeit, die Maßnahme noch abzuwenden, sei die unverzügliche Bezahlung des offenen Betrages von 750 Euro per Amazon-Gutschein. Und das alles wegen eines angeklickten Links auf einer Routenplaner-Homepage.

Die Polizei rät Betroffenen damals wie heute, solch dubiosen Zahlungsaufforderungen keinesfalls nachzukommen, sondern diese einfach zu ignorieren. Einem nicht existenten Inkassobüro sollte es schwerfallen, zu agieren.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema