Narzissenfest trauert um einen seiner Gründer

BAD AUSSEE. Herbert Pirker, einer der Mitbegründer des Narzissenfestes im Ausseerland, ist kürzlich im 96. Lebensjahr verstorben.

Herbert Pirker(†) Bild: Narzissenfestverein

Der in St. Veit an der Glan geborene Kärntner sah sich vom steirischen Salzkammergut angezogen, hier lernte er auch seine Frau Hildegard kennen und nahm seine Arbeit als Biologielehrer in der Hauptschule Bad Aussee auf. Pirker gehörte zu den besten und bekanntesten Landschafts- und Blumenfotografen Österreichs.

Das erste Narzissenfest wurde 1960 als Frühlingsfest für die Gäste des Ausseerlandes organisiert. Heute ist die Veranstaltung das größte Frühlingsfest Österreichs, das alljährlich von etwa 25.000 Gästen besucht wird. Der Wahlausseer Pirker war auch einer der Mitbegründer des Fotoclubs Ausseerland und zehn Jahre lang im Gemeinderat tätig.

