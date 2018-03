Nach zehn Jahren Einsatz endlich Baubeginn für die Regauer Apotheke

REGAU. Monika Kaniak-El-Masri errichtet in Rutzenmoos Apotheke mit Gesundheitshaus.

Apothekerin Monika Kaniak-El-Masri (Bildmitte) hatte beim Spatenstich viele helfende Hände. Bild: gh

Seit knapp zehn Jahren bemüht sich die Marktgemeinde um die Ansiedlung einer Apotheke. Gestern fand der Spatenstich für die Filialapotheke nahe der Himmelreich-Kreuzung statt.

Monika Kaniak-El-Masri, die in Puchheim die Apotheke samt Gesundheitszentrum betreibt, hat ähnliche Pläne für Regau. Neben dem Hotel Weinberg entsteht bis zum Sommer die Veritas-Apotheke, eine Filiale vom Hauptstandort Puchheim. Daneben wird ein zweigeschoßiger Bau errichtet, in dem Räume für Ärzte und Therapeuten vorgesehen sind.

Die neue Apotheke entstehe vielleicht nicht auf dem Wunschstandort der Regauer, sagte Bürgermeister Peter Harringer (VP), sie werde für die die Gemeinde aber dennoch zentrumsnah sein. Er erinnerte an die Bemühungen der Marktgemeinde um die Ansiedlung dieser Apotheke.

Im Jahr 2009 hat eine Bürgerbefragung ergeben, dass eine Apotheke ganz oben auf der Wunschliste der Regauerinnen und Regauer steht. Drei Jahre später hat die Volkspartei mehr als 2500 Unterschriften dafür gesammelt. Dennoch dauerte es noch Jahre, bis Kaniak-El-Masri 2017 eine rechtskräftige Bewilligung zur Errichtung einer Filialapotheke erhielt.

"Die Kunden werden keinen Unterschied zu einer normalen Apotheke merken", verspricht die Pharmazeutin. "Sie bekommen die Leistung wie in jeder anderen Apotheke." Das Gesundheitshaus liegt an der stark frequentierten B145, weshalb für die Aufschließung ein Verkehrskonzept ausgearbeitet wurde. Auf der Bundesstraße wird es eine eigene Abbiegespur geben, die auf eine zweispurige Straße zur Apotheke und auch zum Hotel Weinberg führen wird, kündigt Kaniak-El-Masri an.

Die Apotheke wird österreichweit die einzige mit dem Namen "Veritas" (Wahrheit) sein. Dieser bezieht sich auf den Ortsnamen, der sich von "Rebengau" ableitet und auf die Weinbaugeschichte hinweist. "Da bekanntlich im Wein Wahrheit liegt, haben wir uns für diesen Namen entschieden."

