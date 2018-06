Nach dem Gemeindeskandal schreitet die Aufarbeitung in St. Wolfgang voran

ST. WOLFGANG: 95 Prozent der offenen Bauverfahren konnten inzwischen aufgearbeitet werden. Bürgermeister Eisl bedankt sich bei allen Mitarbeitern - und bei der Bevölkerung für die Geduld.

Zwei Jahre nach dem Auffliegen des Verwaltungsskandals in St. Wolfgang hat die neue Gemeindeführung einen Großteil des Schadens aufgearbeitet. Mehr als 95 Prozent der über 700 offenen Bauverfahren konnten inzwischen erstinstanzlich abgeschlossen werden.

„Das war ein Kraftakt für unsere Verwaltung“, sagt VP-Bürgermeister Franz Eisl, der sich bei seinen Mitarbeitern bedankt, allen voran beim Baurechtsexperten Hans Bayer, bei der neuen Amtsleiterin Petra Wimmer und dem neuen Bauamtsleiter Wolfgang Mergl. Eisl ist aber auch den Landes- und Bezirksbehörden für ihre Unterstützung dankbar sowie allen betroffenen Bauwerbern für ihre Geduld.

Aus Sicht des Bürgermeisters hat sich in den vergangenen zwei Jahren „der großartige Zusammenhalt in unserer Gemeinde“ gezeigt. Die noch offenen rund fünf Prozent der Verfahren sollten bis zum Herbst positiv erledigt werden, so der Bürgermeister.

