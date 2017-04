Nach Schweitzers Rückkehr: "Verein darf nie von einer Person abhängig sein"

VÖCKLAMARKT. UVB Vöcklamarkts Ehrenpräsident Gallus Pesendorfer über die neue Klubstruktur.

UVB-Ehrenpräsident Gallus Pesendorfer will den Verein noch breiter aufstellen. Bild: Hörmandinger

Die Rückkehr von Gerhard Schweitzer zur UVB Vöcklamarkt war für viele Fußballanhänger doch überraschend. Im OÖN-Interview spricht Vöcklamarkts Ehrenpräsident Gallus Pesendorfer über die Hintergründe und die neuen Strukturen im Verein, die Schweitzer als Sportchef entscheidend gestalten soll.

OÖNachrichten: Gerhard Schweitzer ist zu Beginn der Saison als Trainer in Vöcklamarkt zurückgetreten. Jetzt kommt er überraschend zurück. Gab es da keine alten, offenen Wunden?

Gallus Pesendorfer: Nein, sonst wäre er jetzt nicht hier. Um eines gleich klarzustellen: Ich bin an ihn herangetreten – nicht umgekehrt. Ich habe bereits seit mehreren Monaten versucht, Gerhard davon zu überzeugen, wieder mit uns zu arbeiten. Auch unser Vorstand war immer informiert. Ich konnte auch seine damaligen Beweggründe zum Abgang als Trainer nachvollziehen. Das hatte absolut nichts mit Personen, sondern ausschließlich mit fehlenden Strukturen im Verein zu tun, die wir jetzt einführen wollen und müssen.

Vöcklamarkt wird in ganz Oberösterreich als Vorzeigeverein gesehen. Warum soll man dann überhaupt etwas verändern?

Ich fange bei mir an: Jeder in der Region weiß, dass die Geschäftsstelle des Klubs jahrelang in unserem Unternehmen (Bau Pesendorfer, Anm.) gewesen ist – und sehr viel quasi nebenbei vor allem bei Reinhard Köpl (Geschäftsführer, Anm.) aber auch bei mir zusammengelaufen ist. Das muss sich auf Dauer ändern, das sind wir auch unseren Mitarbeitern im Betrieb schuldig. Der Klub wird eine eigene Geschäftsstelle im Sportzentrum bekommen, von dort aus wird das sportliche und finanzielle Tagesgeschäft erledigt. Wir bleiben als Firma selbstverständlich als Sponsor wie bisher tätig, ich werde auch weiter meine Obmann-Aufgaben erfüllen und Unterschriften leisten. Auch in den strategischen Entscheidungsfragen bleiben wir eingebunden. Aber ich bin 67 Jahre alt und seit 20 Jahren im Klub. Das Tagesgeschäft muss künftig außerhalb unserer Firma ablaufen.

Welche Aufgaben und Vorgaben hat Gerhard Schweitzer?

Er wird sicher nicht am Tabellenplatz der Kampfmannschaft gemessen. Wir haben 250 Jugendliche. Wir wollen auf Dauer noch mehr Vöcklamarkter Spieler als jetzt in die Kampfmannschaft überführen. Das ist sein Hauptaufgabengebiet. Mit unserem Trainer Jürgen Schatas haben wir die perfekte Ergänzung zu Gerhard. Beide sind fußballverrückt – und vertreten die gleiche Philosophie. Schweitzer hat ja auch Schatas zu Vöcklamarkt geholt. Für die Finanzen haben wir mit Gerhard Schmid einen neuen, hervorragenden Mann. Administrativ bleibt Robert Hingsamer verantwortlich. Der alte Vorstand bleibt auch.

Was machen Sie, wenn Schweitzer in der Zukunft wieder einen Job als Trainer in einem anderen Klub annehmen sollte?

Es ist seine allerwichtigste Aufgabe, die Strukturen so zu schaffen, dass wir eben nicht mehr von einer einzelnen Person abhängig sind. Wenn er einmal geht, dann wird sein Nachfolger klare Strukturen und Rahmenbedingungen vorfinden, um diesen Weg 1:1 weiterzugehen. Unsere Vereinbarung gilt jetzt einmal für ein Jahr.

Warum geben Sie freiwillig Einfluss ab? Gerade im Fußball haben die Präsidenten doch gerne selbst die meiste Macht …

Es freut mich, dass wir immer als Vorzeigeverein bezeichnet werden. Vielleicht können wir ja auch hier Vorbild für andere Klubs sein, die breiter aufgestellt sind, und sich über die Zukunft Gedanken machen. Ein gut geführter Verein darf nie von einer Person abhängig sein. Da gehe ich gerne voran.

