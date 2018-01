Musikverein Kirchham ist unter neuer Führung

KIRCHHAM. Michael Plank wurde zum neuen Obmann und Stabführer des Musikvereins Kirchham gewählt.

Der neue Musikvereinsobmann Michael Plank und seine Stellvertreterin Melanie Hofstätter flankiert vom bisherigen Obmann Hannes Oberndorfer (ganz links) und Bürgermeister Hans Kronberger. Bild: Gemeinde

Bei der 152. Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder des Musikvereins Kirchham eine neue Führung. Da der bisherige Obmann und Stabführer Hannes Oberndorfer seine Funktionen zurücklegte, wurde der dreißigjährige Michael Plank zu seinem Nachfolger bestellt.

Der begeisterte Musiker, er ist auch Chef der Jazz-Kombo „Soul Delight“ und komponiert seit einiger Zeit überaus spannende Stücke für Blas- und Jazzmusik, ist seit seinem 12. Lebensjahr Mitglied der 55köpfigen Ortsmusik. Plank will den sehr gut aufgestellten Verein vor allem musikalisch weiterentwickeln und das große Potential an JungmusikerInnen nutzen, die derzeit im eigenen Jugendorchester ausgebildet werden. Besonders freut den neuen Obmann, dass derzeit gleich vier Orchestermitglieder die Kapellmeisterausbildung absolvieren und damit die musikalische Leitung in absehbarer Zeit wieder aus den eigenen Reihen besetzt werden kann.

Als Obmann-Stellvertreterin wurde Melanie Hofstätter und als neuer Stabführer Robert Holzinger gewählt. Bürgermeister Hans Kronberger gratulierte dem neuen Team zur einhelligen Bestellung und dankte besonders dem scheidenden Obmann Oberndorfer, der im Alter von nur 21 Jahren den Verein vor neun Jahren übernommen und sehr erfolgreich leitete.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema