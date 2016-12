Motivierte Polizisten als Erfolgsfaktor

BEZIRK VÖCKLABRUCK. Dass speziell im Bezirk Vöcklabruck viele Alkolenker erwischt werden, hat einen Grund.

Das Alko-Vortestgerät im Einsatz: In Sekunden zeigt das Gerät an, ob man weiterfahren darf … oder nicht. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Tag für Tag werden etliche betrunkene Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen – besonders häufig im Bezirk Vöcklabruck. Klaus Decker, Leiter des Verkehrsreferates im Bezirkspolizeikommando, gilt als bekannter Verfechter der 0,0-Promille-Grenze. Warum gerade in seinem Verantwortungsbereich so viele Alkolenker erwischt werden wie sonst kaum wo, erläutert er im Interview.

Salzkammergut-Nachrichten: Gibt es in Vöcklabruck mehr Trinker oder kontrolliert die Polizei hier einfach strenger?

Klaus Decker: Der Alkohol ist bei uns ein Thema wie in allen anderen Bezirken auch. Aufgrund von jüngsten Zeitungsberichten ist das so herübergekommen: Bei uns saufen’s wie die Wahnsinnigen. Aber das ist woanders genauso. Nur wir sind halt sehr dahinter und haben einfach motivierte und gute Leute in der Verkehrsüberwachung. Bei der einen Nachtkontrolle von vergangenem Freitag auf Samstag haben wir 26 alkoholisierte und zwei Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. Da gab es Bezirke, die hatten null. Und ein paar Tage darauf haben wir – noch dazu mit vermindertem Personalstand – gleich wieder sechs Unbelehrbare erwischt. Das liegt nicht daran, dass die Leute bei uns so viel trinken, denn das tun sie wahrscheinlich in Gmunden oder sonst irgendwo genauso, aber wir haben extrem motivierte Beamte. Das ist der Grund.

Was war der Spitzenwert?

Wir hatten fünf Lenker mit mehr als zwei Promille, davon wiederum hatte einer über drei Promille. Das sind Werte, die sind keine Kleinigkeit mehr. Unser Problem ist, dass es uns noch nicht gelingt, den Menschen, denen der Alkohol ein ständiger Begleiter ist, zu verklickern, welches Risiko sie eingehen. Von den eigenen Kosten, die entstehen, einmal abgesehen, aber da steigt auch jede Versicherung aus. Es steht in keinem Verhältnis: Da zahlen die Leute jahrelang, weil sie sich ein Taxi vermeintlich erspart haben.

Ihre Beamten machen ja nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag Alkoholkontrollen, wie man immer wieder sieht.

Ja, wir kontrollieren bereits am Nachmittag. Es zeigt sich, dass wir da genauso erfolgreich sind wie um zwei Uhr in der Nacht.

Zum Beispiel bei der Kontrollstelle nahe der Autobahn-Auffahrt Regau …

Dieser VKP – Verkehrskontrollplatz – ist vornehmlich ein Prüfstand, an dem wir Lkw-Kontrollen machen, aber auch andere: Alkohol- und Fahndungskontrollen, also alles, was die Polizei kontrolliert. Und siehe da: Da gibt es viele, die glauben, sie können um fünf Uhr nachmittags mit dem Berufsverkehr mitschwimmen. Und da kommen Leute heran, das glaubt man nicht. Bei den Verdächtigen machen wir einen Vortest, der ist in einer halben Minute erledigt.

Es heißt ja immer, der Decker, der ist ein ganz harter. Sie sind bekannt für eine Null-Toleranz bei Alkohol am Steuer. Liegt es daran, dass in Ihrem Bezirk so viele Alkolenker gefasst werden?

(lacht) Das liegt nicht nur an mir alleine, sondern da spielen andere Faktoren eine Rolle: Die Kollegen von der Bezirksverkehrsgruppe und von den Polizeiinspektionen sind mit einer besonderen Motivation gesegnet. Das sind nicht nur Kollegen, sondern Freunde, die halten zusammen und sind eine eingeschweißte Truppe, die einen Spaß bei der Arbeit hat. Bei uns herrschen extrem gute Kameradschaft und Zusammenhalt. Dieser Teamgeist und diese Motivation bringen die Erfolge. Die Erfolge wiederum bringen Wertschätzung und Anerkennung, das sind wichtige Dinge.

