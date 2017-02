Mit der Wärme des Wolfgangsees alle Orte am Ufer heizen

BAD ISCHL. Wärmepumpen würden den See nur um ein Grad Celsius abkühlen, erklärt der Geologe Gerald Anthes.

Würde dem Wolfgangsee ein Grad Celsius fehlen? Nein, findet der Strobler Geologe Gerald Anthes. Bild: ebra

Mit einer spektakulären Ansage ließ der Geologe Gerald Anthes, der auf Einladung des Rotary Clubs in Bad Ischl einen Vortrag hielt, aufhorchen. "Würde man den Wolfgangsee mit einer Seewasser-Wärmepumpe nur um ein Grad Celsius abkühlen, könnte man mit der gewonnenen Energie alle Gemeinden rund um den See mit Wärmeenergie versorgen", so der Strobler.

Eventuelle negative Auswirkungen auf die Umwelt bezweifelt Anthes. Gerade in städtischen Bereichen werde ohnehin eine Steigerung der Grundwasser-Temperatur beobachtet, deshalb sei eine Kühlung sogar positiv. "Wenn man es schafft, nur so viel zu entnehmen, wie sich auch regenerieren kann, wäre diese Energieform meiner Meinung nach sehr wohl zu nutzen", erklärt Anthes.

Derzeit werden mehr als 80 Prozent des weltweiten Energiebedarfs durch Erdöl, Erdgas und Kohle gedeckt. Der globale Erdölverbrauch lag 2015 bei 15 Millionen Kubikmeter pro Tag. Anders ausgedrückt: Alle 44 Tage wird der Inhalt des Wolfgangsees verbrannt - was das Erdöl betrifft. Doch die Ressourcen sind begrenzt. "Wir müssen das Erdöl verlassen, bevor es uns verlässt", so Anthes.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema