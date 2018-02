Mit dem Handy minutengenau fürs Parken bezahlen

BAD ISCHL. Bad Ischl macht seinen Besuchern das Parken einfacher – und hilft ihnen, Überbezahlungen zu vermeiden.

Bürgermeister Hannes Heide Bild: Stadt

Seit Anfang des Monats bietet die Stadtgemeinde Bad Ischl in ihren Kurzparkzonen die Möglichkeit zum Handyparken an – gemeinsam mit dem Anbieter ParkNow. Der neue Service erspart Autofahrern den Gang zum Parkscheinautomaten und beendet die lästige Kleingeldsuche.

Wer das digitale Angebot nutzen will, muss sich dazu nur eine kostenlose App herunterladen. Nach der Registrierung kann der Parkvorgang am Straßenrand dank Start- und Stopp-Funktion jederzeit bequem per App gestartet und wieder beendet werden. Die digitalen Parkscheine können aber auch per SMS, Telefonanruf oder über die ParkNow-Webseite gelöst werden. Die Abrechnung erfolgt am Monatsende, je nach präferierter Bezahlmethode, per Lastschrift, PayPal oder Kreditkarte.

Bei der Nutzung von ParkNow fallen neben den regulären Parkgebühren geringe Servicegebühren an. Es kann dabei zwischen zwei verschiedenen Tarifen gewählt werden: dem Silberpaket für Gelegenheitsparker für 25 Cent Servicegebühr pro Parkvorgang und dem Goldpaket für Vielparker mit einer Pauschale von 2,99 Euro pro Monat. Insgesamt dürften sich Autofahrer aber Geld ersparen. Wer Parkscheine kauft, muss die Parkdauer vorab einschätzen und versucht dabei, auf der sicheren Seite zu sein. Im Schnitt bezahlen Besucher von Bad Ischl damit 1,30 Euro zu viel.

